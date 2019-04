Elezioni a Brisighella, Angela Esposito presenta il 'Museo diffuso del Gesso'

Fra i punti del programma di mandato della candidata sindaco di Brisighella Angela Esposito ci sono la valorizzazione culturale e il potenziamento del richiamo turistico, per un territorio già molto attrattivo: basti pensare che nel corso del 2018 Brisighella ha registrato la presenza di oltre 17.000 turisti per più di 35.000 notti pernottate, con un aumento a due cifre rispetto alla situazione del 2009. E anche le numerose trasmissioni televisive (su canali italiani ma anche di altri paesi europei) hanno certamente aiutato questa crescita.

"Guardando al prossimo quinquennio, il nostro programma di mandato intende continuare ad innovare nel settore turistico coniugando l'enogastronomia, il paesaggio, la storia, la cultura e l'ambiente, puntando sull’efficace slogan secondo cui “Il potenziale di Brisighella è Brisighella” - spiega Esposito - Centrale, in questa prospettiva di sviluppo, è la realizzazione del museo diffuso denominato “L’uomo e il gesso”, a cui sta lavorando in particolare l’archeologo Enrico Cirelli, professore dell’Università di Bologna e Alessandro Ricci, entrambi candidati al Consiglio comunale nella lista “Insieme per Brisighella”. Il progetto – che parte da studi e proposte elaborati negli scorsi anni da diversi esperti del settore – intende mettere a sistema il patrimonio storico culturale e ambientale del borgo e della Vena del Gesso Romagnola: il Museo diffuso comprenderà cioè diversi luoghi di sicuro rilevo storico e di grande suggestione ambientale (il Borgo e la Via degli Asini, Pieve Tho e la sua cripta, gli scavi archeologici di Rontana e Ceparano, la Fornacella del gesso, il Convento dell'Osservanza, la Rocca con l’allestimento dei reperti archeologici, la Torre dell'Orologio, il Museo geologico del Monticino, il Centro Visita Ca Carnè, Monte Mauro e le cave di Lapis Specularis), fungendo insomma da “fil rouge” per la scoperta del territorio, destinata ad un turista curioso e attratto da richiami diversi e integrati. Al tempo stesso, l’intento del candidato sindaco è quello di continuare a lavorare per ottenere il riconoscimento della Vena del Gesso quale Patrimonio dell'Unesco". La presentazione ufficiale del progetto si terrà nella serata di giovedì 2 maggio ore 20.45 a Marzeno, Circolo Arci – Via Moronico 1.