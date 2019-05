Elezioni a Brisighella, si parla di "comunità sostenibile" con Laura Ricci e Guido Tampieri

Dopo l’incontro sull’ospedale di comunità, andato in scena mercoledì sera alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è in programma venerdì sera un nuovo appuntamento della campagna elettorale di Angela Esposito, candidata sindaco a Brisighella. La sala Ambra del Circolo Arci di via Barduzzi 11 ospiterà infatti un incontro sul tema “Comune di Brisighella: una comunità sostenibile”. Oltre ad Angela Esposito, ne parleranno Laura Ricci, tecnico del Trentino Green Network, e Guido Tampieri, intellettuale e commentatore politico, già sottosegretario all’Agricoltura e assessore regionale.