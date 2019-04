Elezioni a Castel Bolognese, il M5S chiude il ciclo di incontri tematici

Il MoVimento 5 Stelle di Castel Bolognese chiude il ciclo di incontri tematici. Lunedì, alle 20.30, nella Sala delle Esposizioni, sotto il Portico della via Emilia Centrale, ci sarà un appuntamento su "Democrazia partecipata, lavoro e attività produttive e connettività". La serata si svolgerà come segue: presentazione dei punti attualmente recepiti dal nostro gruppo durante i 5 anni di attività sul territorio (come spunto di partenza); osservazioni e suggerimenti che arriveranno dagli esperti del settore presenti; e dibattito pubblico aperto a tutti i presenti.