Elezioni a Cervia, candidati sindaco a confronto sul commercio

In occasione delle elezioni amministrative nel Comune di Cervia - che si svolgeranno il prossimo 26 maggio - Confcommercio Ascom Cervia organizza un incontro tra i quattro candidati sindaco: Pierre Bonaretti (Movimento 5 Stelle), Dino Cellini (Lega Nord), Gianluca Gattamorta (È Sinistra Unita) e Massimo Medri (Pd, Cervia Domani, Cervia Ti Amo, Progetto Cervia). I lavori saranno aperti dal Presidente Confcommercio Ascom Cervia Piero Boni che illustrerà i punti strategici dell’Associazione contenuti in un documento programmatico. Il dibattito sarà coordinato dal Direttore Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi. L’incontro è promosso con l’obiettivo di individuare soluzioni, interventi e progetti per rispondere alle esigenze delle categorie imprenditoriali e del commercio.