Elezioni a Cervia, Cellini (Lega): "Nuovo regolamento per happy hour e street bar"

"Uno dei primi provvedimenti che la mia giunta prenderà in considerazione, per arrivare poi ad adottarlo entro fine giugno, sarà l’adozione di un nuovo regolamento per happy hour, street bar e limitazione all’inquinamento acustico". Ad annunciarlo è Dino Cellini, candidato sindaco della Lega alle elezioni del 26 maggio a Cervia. "E’ urgente mettere delle regole ben precise alle attività che, attraendo migliaia di persone nel weekend, possono creare problemi alle attività tradizionali. Non parlo di una azione punitiva, ma sia chiaro che la mia giunta sarà inflessibile sul rispetto delle regole e non farà sconti a nessuno. È necessario trovare un equilibrio di buon senso tra 'divertimentificio' e turismo familiare, cosa che Coffari e Grandu, nonostante le chiacchiere da bar, non sono mai stati in grado di fare".