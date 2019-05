Elezioni a Cervia, Confartigianato 'interroga' i candidati sindaco

In vista delle prossime elezioni amministrative, previste per il 26 maggio, Confartigianato Cervia si confronterà lunedì 13 maggio alle 20.45 con i candidati a Sindaco del Comune di Cervia. L’incontro, aperto agli associati di Confartigianato e al pubblico, si terrà presso la sede di Confartigianato Cervia in Via Levico 8.

Il Presidente Pier Paolo De Cesari e il consiglio direttivo porranno ai candidati spunti di riflessione su temi legati all’economia della città, ponendo attenzione alle questioni dell’artigianato e della piccola e media impresa, in particolare sui seguenti sette punti: rilancio dell’edilizia agevolando progetti di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico; allungamento dell’asta del porto canale e raddoppio del porto turistico in una collaborazione pubblico privato; proseguimento del percorso di valorizzazione delle zone artigianali cervesi; contrasto all’abusivismo artigianale; sostegno alla competizione delle imprese locali; gestione delle politiche turistiche da condurre in modo professionale, informato e condiviso; lotta frontale alla burocrazia con incentivi mirati ai Dirigenti Comunali.

Interverranno all’incontro Pierre Bonaretti - candidato Sindaco per il Movimento 5 Stelle; Dino Cellini - candidato Sindaco per la Lega; Gianluca Gattamorta - candidato Sindaco per “E’ Sinistra Unita” (Partito Comunista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista, Possibile, Sinistra Italiana) e Massimo Medri - candidato Sindaco per “Cervia ti Amo” con Cervia Domani + Partito Repubblicano Italiano, Progetto Cervia + Italia in Comune e Partito democratico.