Elezioni a Cervia, Confesercenti mette a confronto i candidati sindaci

A pochi giorni dalle elezioni amministrative, anche l’associazione Confesercenti di Cervia organizza una tavola rotonda di incontro e confronto tra i candidati a sindaco e le imprese associate, che si terrà martedì 21 maggio a partire dalle 20.30 presso la prima anta dei Magazzini del Sale.

“Abbiamo scelto appositamente una data della settimana decisiva per incontrare i candidati, con l’auspicio che su alcuni temi vengano espresse opinioni concrete e non slogan – afferma il direttore di Confesercenti Cervia, Andrea Casadei Della Chiesa - Abbiamo preparato quest’incontro in Consiglio Direttivo e le domande che verranno presentate sono il frutto del lavoro dei presidenti di sindacato e toccheranno un po’ tutti i temi che riguardano il lavoro quotidiano dell’associazione. Gestire una città complessa come Cervia, fondamentalmente a economia turistica, è complicato e dobbiamo rifuggire da una certa faciloneria con la quale si propinano ricette magicamente risolutive. Ci stanno a cuore temi importanti come l’abusivismo commerciale, il rispetto della legalità e la sicurezza del territorio, la necessaria riforma dei regolamenti comunali, a partire da quello del verde, la semplificazione burocratica e tanti altri temi che toccheremo con le domande. Vorremmo conoscere dai candidati quale idea di città turistica hanno, cosa pensano dell’offerta ricettiva e come intendono innovarla. Quale modello di spiaggia propongono, come pensano di aiutare i centri commerciali naturali nella loro difficile situazione attuale".

“Abbiamo consegnato a tutti i candidati un documento che riporta la nostra idea di città - aggiunge la presidente Monica Ciarapica - Per noi è una base di confronto e confermiamo la nostra collaborazione e contributo a chiunque sarà eletto sindaco. Al di là di qualche “proposta elettorale” delle ultime settimane, va ricordato che Cervia è una città complessa già in ottima posizione, nella performance turistica, ma ha continuamente bisogno di innovazione e di manutenzione ordinaria strutturata. Con una battuta, per affrontare un tema di questi ultimi giorni, abbiamo intitolato un capitolo del nostro documento con 'W le piste ciclabili', per confermare che anche Confesercenti propone nuove piste, nuove direzioni e soprattutto collegamenti fra le stesse. Invitiamo tutti gli associati a partecipare a questo incontro, per scoprire di più e meglio come la pensano i candidati sindaco, poiché la prossima amministrazione comunale si dovrà occupare del piano fondamentale che governerà Cervia per i prossimi anni".