Elezioni a Cervia, Fiumi su Hera: "Pianificazione degli interventi e raccolta differenziata da rivedere"

Da martedì, con la stagione alle porte, la viabilità sul viale Matteotti, nel pieno centro di Milano Marittima, è ridotta a causa dell’intervento di Hera su una tubatura. "Questi lavori fatti a stagione iniziata sono intollerabili - commenta Michele Fiumi, capolista dei civici di Progetto Cervia – Italia in comune - e l’amministrazione comunale dovrebbe preoccuparsi di concordare con Hera che certi tipi di attività siano fatti nei mesi invernali, non quando mettono in difficoltà le attività economiche e i turisti. Questa è la più emblematica ed eloquente dimostrazione del poco peso decisionale che il Comune ha nei confronti di Hera, aspetto sul quale la nostra Lista civica ha combattuto in questi 5 anni. Il Comune non è stato in grado di tutelare l’interesse della città affinché questi lavori, peraltro effettuabili in qualsiasi altro momento dell’anno, venissero fatti slittare ad un altro periodo, lontano dalla stagione turistica".

"Come Progetto Cervia – Italia in comune - prosegue Fiumi - abbiamo le idee molto chiare su ciò che debba essere fatto: il Comune non può e non deve mettere i propri interessi e quelli dei propri cittadini in secondo piano, ma deve contare molto di più dentro ad Hera (e in genere in tutte le partecipate) utilizzando la presenza diretta e indiretta in Atersir per incidere sulle scelte in ambito provinciale e regionale. Questo è un rapporto che va completamente modificato e non solo sotto il profilo degli interventi – modalità e tempistiche – ma anche per quel che riguarda i rifiuti: vogliamo incentivare il porta a porta, creare servizi di raccolta rispettosi dell'ambiente e del turismo, pensando altresì all’introduzione di mezzi elettrici e tariffe puntale. Cervia, attraverso la sua Amministrazione, deve iniziare a far sentire la propria voce".