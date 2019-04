Elezioni a Cervia, il progetto di Medri per le saline: "Creare il ‘Museo delle Acque’"

"La Salina in questi anni è stata ampiamente valorizzata e ha portato il nome di Cervia nel mondo. Ma non bisogna accontentarsi di questi importanti successi proprio ora che il Sale di Cervia ha raggiunto livelli di notorietà e di prestigio nel mondo. E’ ora di investire per recuperare gli antichi manufatti “addormentati” nelle saline". E' quanto afferma Massimo Medri, candidato sindaco per la Coalizione di centrosinistra, nel presentare il suo progetto: La mia idea è quella di creare il ‘Museo delle Acque’ dove è lo stabile, ormai da anni abbandonato, della gestione delle acque. Un complesso dal grande fascino, con all’interno ingranaggi meccanici singolari, che permettevano a gli antichi salinari di muovere l’acqua delle intera Salina".

"Un altro luogo da recuperare è ‘Il Ricovero delle Burchielle’ da dove si vede uno dei più bei tramonti di Cervia, e dove c’è una arena naturale che potrebbe essere sfruttata, per unire la bellezza della natura alla bellezza della cultura. Dentro il ‘Ricovero’, ormai fatiscente, sarebbe bello creare un romantico angolo produttivo dove trovare una gastronomia legata alle valli e al mare - continua Medri -. Come ultima cosa si dovrebbero recuperare i ‘Caselli della Salina’, strutture impregnate di storia che potrebbero essere utilizzate per quella passione che da anni attira turisti da tutto il mondo che è il bird watching, strutture riqualificare e utilizzate per ammirare i Fenicotteri Rosa, a tutte le specie di anatidi. Questo per valorizzare ulteriormente e rendere maggiormente un punto di attrazione turistica la nostra salina, puntando su un prodotto amato soprattutto dalle popolazioni del nord Europa".

Medri punta anche il dito sulla necessità di valorizzare anche i punti di accesso alla salina: "Ho potuto vedere di persona come in alcuni punti soprattuto a lato delle vie più importanti, ci sia la necessità di eliminare plastica e rifiuti spesso gettati dai finestrini. Per questo motivo lanceremo l’idea di una giornata ecologia all’ insegna del ‘puliamo la nostra Salina’. A breve la data dell’evento".