Elezioni a Cervia, inaugurato il Comitato Elettorale di Massimo Medri

È stato inaugurato sabato mattina il comitato elettorale “Medri Ascolta” di Massimo Medri, candidato Sindaco al Comune di Cervia. Un taglio del nastro, un brindisi e tanti sorrisi per questo giorno che da il via alla campagna elettorale dopo la presentazione della larga coalizione in appoggio al candidato sindaco. A breve verranno resi noti gli orari di apertura e i momenti di incontro con Medri al comitato in Corso Mazzini 19.