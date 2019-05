Elezioni a Cervia, Medri: "Grazie alle tante realtà che portano avanti lo sport"

Sabato sera al Pineta si è parlato di giovani e sport col candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Massimo Metri. “Cervia in questi anni è diventata la metà dei grandi eventi sportivi, ma non è solo questo, è anche un luogo pieno di tante realtà che ogni giorno mettono passione e grinta per portare avanti piccole e medie associazioni che permettono ai nostri giovani di praticare sport e anche di vincere competizioni importanti e condurre Cervia e i giovani cervesi alla cronaca nazionale", ha dichiarato Medri davanti ad alcune associazioni sportive come la “Del Duca”, ieri presente con i suoi calciatori per festeggiare la vittoria del Campionato di Coppa Italia Promozione. O la realtà della vela cervese e del Circolo Nautico che proprio nei prossimi gironi dal 22 al 26 maggio terrà a Cervia il campionato italiano “J24”.

Tra i presenti anche i campioni Sandra Cecchini numero uno del Tennis femminile e Stefano Pilastrini allenatore di lungo corso e ora alla guida della Pallacanestro Reggiana. Non è mancata Greta Pirini, esempio di determinazione e riuscita a portare in pochi anni la scherma a Cervia, con una realtà di 100 bambini che si è ormai insediata all’interno della città. “Talvolta non ci accorgiamo di quante realtà sportive risiedano accanto a noi, e di quanti campioni ha sfornato Cervia grazie anche a queste realtà", ha conclusoMedri.