Elezioni a Cervia, Medri pulisce i fossi: "Creiamo le 'Sentinelle del verde'"

"No all’inquinamento, puliamo i fossi". Il candidato alle elezioni del 26 maggio a Cervia Massimo Medri giovedì si è recato in prima persona a ripulire i fossi accanto alle Saline, spesso sporchi e pieni di plastiche. “La Salina è parte della nostra cultura, un polo turistico di straordinaria bellezza e chi lo percorre non deve vedere tanta sporcizia, la cartolina di questo splendido panorama non possono essere bottiglie di plastica e sacchetti gettati - ha spiegato Medri dopo aver ripulito parte dell’area - I fossi andrebbero ripuliti più spesso e per questo vorrei dare vita alle "Sentinelle del Verde", persone che si occupino di tenere pulito e in stato mai decoro le nostre pinete e la nostra Salina e non solo. La pulizia è la prima cosa richiesta dai turisti e quello che si deve agli abitanti. Puliamo l’ambiente e non inquiniamo questo splendido territorio”.