Elezioni a Conselice, continuano gli incontri della campagna di Paola Pula

La campagna elettorale di Paola Pula - ricandidata a sindaco di Conselice alla guida della lista “Oltre con Paola Pula sindaco” – propone anche per questa settimana una serie di incontri. Martedì 7 maggio alle 20.45, alla sede di Conselice del Comitato elettorale (l’ex bar cittadino di via Garibaldi), si parlerà di temi ambientali alla presenza di Laura Puppato (candidata Pd alle elezioni europee) e Paola Gazzolo, assessore all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna. Nella serata di mercoledì 8 ci si sposta a San Patrizio (alla sede del comitato nell’ex bar cittadino di via Mameli 12), per un incontro che avrà come tema i progetti e le politiche di promozione delle attività motorie e sportive. Ne parleranno il consigliere regionale Mirco Bagnari e Raffele Alberoni, responsabile provinciale atletica della Uisp, indicato da Paola come assessore nella futura giunta. Nell’occasione, verranno anche presentate la lista dei candidati al Consiglio comunale e la sintesi del programma di legislatura.