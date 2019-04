Elezioni a Conselice, il Psi conferma il sostegno a Paola Pula

In vista delle elezioni comunali del 26 maggio, il Psi conselicese a seguito di incontri con la candidata sindaco ed il Pd locale, ha deciso di confermare il suo supporto alla lista civica del centrosinistra “Oltre! Con Paola Pula Sindaco”. Il Psi, si legge in una nota, "ha apprezzato il lavoro dell'amministrazione uscente in particolar modo per quanto riguarda gli ingenti investimenti sul patrimonio pubblico, la lotta alla criminalità organizzata, l'ascolto e la condivisione con i cittadini delle scelte programmatiche". I socialisti ricandidano a rappresentarli il loro giovane consigliere comunale Federico Penazzi, che sarà presente nei mercati di Conelice e Lavezzola per incontrare i cittadini, ascoltarli e illustrargli come, concretamente, intende impegnarsi a favore della comunità.