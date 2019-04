Elezioni a Conselice, Panfiglio: "Trasparenza e partecipazione per un governo migliore"

"Trasparenza e confronto" alla base del programma della candidata sindaco del centrodestra Eliana Panfiglio, che guida la lista “Uniti per Conselice”. "Se i cittadini di Conselice decideranno di cambiare rotta il 26 maggio avranno la certezza che nessun bilancio verrà approvato senza prima fare il giro delle frazioni e avere parlato con i cittadini - sottolinea Panfiglio -. Le decisioni vanno prese insieme alla comunità e su qualunque argomento verranno coinvolte anche le frazioni del territorio. Cittadini di Conselice, Lavezzola, San Patrizio sono tutti parte di uno stesso territorio e devono poter partecipare alle scelte del governo Comunale".

"E’ importante che i cittadini vengano informati prima di prendere le decisioni e che possano avere la possibilità di confrontarsi con l’amministrazione per porre le proprie istanze - prosegue -. Non approveremo nessun bilancio a porte chiuse, senza un preventivo confronto aperto con chi ci ha votato. Costruiremo un percorso di partecipazione che consenta di dar voce a tutti".

Panfiglio ha un occhio di riguardo anche per i giovani, "che vanno incentivati e aiutati nelle loro scelte e devono avere la possibilità di vivere al meglio il proprio territorio attraverso centri di aggregazione e centri culturali che offrano loro la possibilità di incontrarsi ed interagire". Inoltre, per aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro, Panfiglio punta sulla formazione, "cercando forme di sostegno economico alle aziende che propongono corsi di formazione per incentivare l’inserimento di nuove leve". "I giovani sono il futuro - conclude Panfiglio - è importante aiutarli a trovare la propria strada, ma anche far loro conoscere a fondo le opportunità che offre il territorio in cui vivono”.