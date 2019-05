Elezioni a Conselice, Paola Pula chiude la campagna elettorale con due serate

La campagna elettorale di Paola Pula si chiude in maniera integrata fra le tre frazioni del comune di Conselice. Si comincia giovedì 23 maggio, a Lavezzola: in piazza Caduti, alle 21, è in programma l’incontro finale con Paola a cui seguirà il concerto dei gruppi locali Black Mirror e BeeTales. Doppio appuntamento, invece, per venerdì 24: alle 19 Paola Pula sarà a San Patrizio, all’ex bar cittadino di via Mameli 12 (la sede del comitato nella frazione), dove la candidata terrà un incontro conclusivo con i cittadini. In serata, invece, il gran finale nel capoluogo: a partire dalle 20,30 (cambio di orario per necessità ), in piazza Foresti, il discorso finale di Paola si alternerà con il duo composto da Vittorio Bonetti ed Elieso Dalla Vecchia, con canzoni e poesie dialettali fra ironia e impegno sociale. In caso di maltempo la chiusura di Conselice si svolgerà presso la sede del comitato (ex Bar cittadino) mentre la chiusura di Lavezzola si sposterà nella sala Comunale preso la Delegazione, agli stessi orari. “Una campagna elettorale è anche una grande occasione di incontri e di relazioni - spiega Pula - Concludiamo come abbiamo iniziato per fare comunità a Lavezzola, a San Patrizio e a Conselice con i giovani, la musica e le parole”.