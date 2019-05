Elezioni a Fusignano, la pioggia non ferma la camminata per la sicurezza di Pasi

La pioggia non ha fermato l'iniziativa organizzata sabato mattina da parte del candidato sindaco di Fusignano Nicola Pasi: una camminata per il centro storico con il “filo rosso” della sicurezza, per incontrare i cittadini e illustrare loro le cose fatte in questi anni per migliorare la sicurezza di abitanti ed esercenti e quelle che verranno fatte nel caso di rielezione di Pasi. E, nonostante il maltempo, diversi cittadini hanno partecipato alla camminata per le vie del centro, o hanno incontrato il candidato all’interno dei vari esercizi visitati. Intanto è confermata la presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a una iniziativa pre-elettorale a Fusignano programmata per mercoledì 22 alle 18.30.