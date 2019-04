Elezioni a Fusignano, Pasi incontra le associazioni di volontariato

Proseguono le attività di campagna elettorale di Nicola Pasi, candidato sindaco di Fusignano. Martedì alle 20.30, alla sede Auser di via Santa Barbara 2, Pasi incontra le associazioni di volontariato del territorio per spiegare loro il programma di mandato e per confrontarsi con loro, in particolare sulle tematiche relative al volontariato.