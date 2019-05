Elezioni, a Lugo arrivano Morrone e il sottosegretario all’interno Molteni

Appuntamento a Lugo per Nicola Molteni, sottosegretario all’interno, e Jacopo Morrone, sottosegretario al ministero della giustizia - Segretario della Lega Romagna, dove incontreranno il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Davide Solaroli. L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio alle ore 21, presso l'Hotel Ala d’Oro in via Matteotti 56 a Lugo. Molteni e Morrone durante la serata illustreranno i provvedimenti in tema di sicurezza, giustizia e legalità assunti dal governo in questo primo anno di attività.