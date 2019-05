Elezioni a Lugo, inaugura la sede del comitato elettorale di Solaroli

Venerdì, alle 20,30 in piazza Baracca 13 a Lugo sarà inaugurata la sede del comitato elettorale di Davide Solaroli. Lo stesso Solaroli, candidato sindaco alle elezioni amministrative del 26 maggio, presenterà a cittadini, associazioni e giornalisti il programma di mandato della coalizione che lo sostiene: Per la Buona Politica, Lega e Uniti per Lugo. Saranno presenti rappresentanti e candidati dell’intera coalizione.