Elezioni a Lugo, incontro a sostegno di Ranalli con Gianni Cuperlo

Importante appuntamento sabato 11 maggio per la campagna della coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura di Davide Ranalli a sindaco di Lugo in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio. Alle 10.30 in Largo Baruzzi, davanti alla chiesa di Sant’Onofrio all’inizio di via Baracca, saranno presenti per un’iniziativa pubblica Gianni Cuperlo, componente dell’Assemblea nazionale del Pd, Roberta Mori, candidata alle elezioni Europee, e Davide Ranalli. A introdurre l’evento sarà il segretario del Pd di Lugo Gianmarco Rossato.

“In questi anni – dice Cuperlo – i cittadini di Lugo hanno visto all’opera un bravissimo sindaco. Sapranno giudicare e premiare chi nel governo del comune ha dato prova di concretezza e rigore. Nella qualità dei servizi, nella cultura al servizio della comunità, nell’idea di un civismo come valore”. “Vogliamo costruire una Lugo e un'Europa che metta al centro le persone – sottolinea Rossato - partendo da chi è più in difficoltà. Che costruisca lavoro e opportunità per tutti. Che preservi il nostro pianeta ed il suo ecosistema per le generazioni future. È una grande sfida e abbiamo bisogno di vincerla insieme con una grande riscossa democratica”. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella Sala del Carmine in Corso Garibaldi.