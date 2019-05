Elezioni a Lugo, Ranalli lancia la campagna 'Strada per strada, quartiere per quartiere'

Il candidato sindaco di Lugo Davide Ranalli, assieme con la coalizione in suo sostegno, lancia la campagna “Strada per strada, quartiere per quartiere” per confrontarsi con i cittadini in ogni punto della città e nelle frazioni e per portare le sue idee per la Lugo del futuro.

“Abbiamo chiamato la campagna “Strada per strada, quartiere per quartiere” per parlare e confrontarci con le persone anche nelle zone più periferiche della nostra città, nei quartieri e nelle frazioni - ha sottolineato Ranalli - Non possiamo prescindere dal contatto con le persone; la politica deve riavvicinarsi alla gente e parlare direttamente con i cittadini. Le prossime settimane le passeremo a contatto con cittadini e famiglie, così come, lavoratori, professionisti e imprenditori, in questo lungo cammino che ci porterà dalle aree più periferiche alle nostre importanti realtà produttive”.

In questa fase finale della campagna elettorale saranno organizzati comizi, iniziative e incontri nei luoghi delle frazioni e dei quartieri. L’inaugurazione della campagna “Strada per strada, quartiere per quartiere” sarà al mercato di Lugo, mercoledì 8 maggio a partire dalle 10.30, alla presenza del segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Lo stesso giorno, alle 18.30 il primo appuntamento conciderà con un incontro con il quartiere di Lugo Sud al Maracanà di via Madonna delle Stuoie 1. Giovedì 9 maggio Davide Ranalli incontrerà i cittadini di Chiesanuova di Voltana alle ore 19.30 (angolo Carrara Saracco), mentre sabato 11 maggio dalle ore 10.30, in piazza, si parlerà del futuro della nostra città e dell’Europa insieme a Gianni Cuperlo.