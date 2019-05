Elezioni a Lugo, Ranalli: "Riportiamo la pubblica amministrazione vicino ai cittadini"

In questi ultimi giorni che precedono le elezioni di domenica 26 maggio, prosegue la campagna “Strada per strada, quartiere per quartiere” che vede protagonista Davide Ranalli e la sua coalizione. Un percorso che sta stimolando il confronto fra le persone e il candidato sindaco sostenuto dalla coalizione composta dalla lista civica “Insieme per Lugo”, Partito Democratico, Partito Repubblicano, Verdi ed il raggruppamento “Sinistra per Lugo”.

Negli ultimi giorni la campagna di ascolto ha raggiunto frazioni come Villa San Martino, Cà di Lugo e Passogatto, ma anche cooperative di grande eccellenza del territorio come Cevico, che rappresenta un fiore all’occhiello della nostra filiera alimentare. “Vogliamo riportare la pubblica amministrazione – dice Ranalli – vicino ai cittadini, alle loro esigenze e ai loro problemi. È per questo motivo che stiamo andando dalle persone, nei loro quartieri, nelle loro aziende. Stiamo riscontrando tanto entusiasmo ed il piacere di tornare a parlare della nostra città, del suo futuro, in un confronto educato e costruttivo. Partecipare e promuovere questi incontri ci permette di avvicinare i servizi ai cittadini contribuendo ad annullare il senso di isolamento dei territori più periferici, che si è concretizzato nella proposta dei nuovi sportelli comunali con funzioni di Urp avanzato e servizio ai cittadini oltre che di aggregatore delle tante realtà associative delle nostre frazioni che rappresentano un valore fondamentale per la crescita della comunità”.

Martedì alle ore 18.00 Ranalli incontrerà i cittadini della frazione di San Bernardino nella piazzetta del Parco G. Savorini, evento che in caso di maltempo si svolgerà ugualmente, ma verrà trasferito nella sede del Centro Civico della frazione nella Casa del Popolo in via Stradone 47. Alle 20.45 invece appuntamento alla Sala Polivalente della Casa del Popolo di Voltana in via Fiumazzo n. 647 per la tavola rotonda organizzata da “Sinistra per Lugo”, in collaborazione con il Pd, dal titolo “Per un futuro eco-solidale a Lugo, in Italia ed in Europa”. Alla serata prederanno parte, oltre a Davide Ranalli, Gilberto Minguzzi, portavoce di Sinistra per Lugo, e il Senatore Vasco Errani.