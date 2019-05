Elezioni a Lugo, Stranieri (Pri): "Quello del 26 maggio è un voto fondamentale"

“Quello del 26 maggio è un voto fondamentale per Lugo e per il Paese”. E' quanto ha sottolineato Simona Stranieri, candidata dell’Edera ringraziando e salutando i suoi sostenitori ed amici in Piazza dei Martiri in Lugo. “Voglio ringraziare per il loro sostegno tutti gli amici e coloro che mi rivolgeranno un indirizzo di fiducia affinché possa continuare, con l’elezione in consiglio comunale, ad impegnarmi a sostegno delle imprese e per mantenere alti i valori civici e patriottici della storia repubblicana", ha aggiunto.

"Nelle settimane seguenti attraverso confronti e dialoghi costruttivi e lungimiranti, ascolteremo l’ espressione di tutti i settori della vita civile economica e professionale della città - ha proseguito -. Questa campagna elettorale si deve dimostrare molto importante per noi, non solo per il lavoro fatto di apertura alla società civile ma anche per aver posto attenzione ai temi che realmente contano per la città e per il Paese, come, lo sviluppo, la rigenerazione urbana, il commercio. I repubblicani si battono da sempre per questi temi e continueranno a farlo”.