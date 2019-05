Elezioni a Massa Lombarda, Bassi chiude la sua campagna elettorale

Ultime battute di campagna elettorale anche per la lista “Il Futuro in Comune”, che sostiene Daniele Bassi come candidato sindaco a Massa Lombarda per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio. Nella serata di mercoledì 22 maggio, il Ristorante Pizzeria Ellepi ha accolto la cena di autofinanziamento della lista. “Vogliamo bene a Massa Lombarda – dice Bassi – e, proprio perché conosciamo questo territorio e le persone che la abitano, vogliamo curarne la bellezza, favorire lo sviluppo partendo da quei valori democratici dell’antifascismo dei quali siamo orgogliosi rappresentanti. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa sostenendo una comunità nella quale lavoro, imprese e volontariato collaborino insieme per una Massa Lombarda giusta ed equa. L’amministrazione deve essere vicina ai cittadini, deve ascoltarli, essere presente e disponibile nei loro confronti ogni giorno, in ogni momento e questa è la cifra essenziale e irrinunciabile del progetto della nostra città del futuro”.

Venerdì 21 maggio, appuntamento dalle ore 21.00 in Piazza Matteotti per la festa di chiusura della campagna elettorale. Bassi e tutti i candidati al Consiglio comunale saranno presenti per parlare con i cittadini e rispondere alle loro domande. La serata sarà accompagnata dalla musica jazz degli “Inner City Group” e da un buffet per tutti.