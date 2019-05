Elezioni a Massa Lombarda, Bassi e Collina incontrano i cittadini

Ancora un appuntamento organizzato dalla lista “Il Futuro in Comune” che sostiene Daniele Bassi come candidato sindaco a Massa Lombarda per le elezioni amministrative del 26 maggio. Martedì 21 maggio il candidato sindaco Daniele Bassi, accompagnato dal senatore Pd Stefano Collina, incontrerà i massesi dalle ore 16.30 al Circolo della Polisportiva Massese in Piazza Matteotti. La campagna proseguirà poi ancora nella giornata di mercoledì 22 maggio con una Pizzata di Autofinanziamento organizzata al Ristorante Pizzeria Ellepi dalle ore 20.30 in Piazza Mazzini. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i tel. 3464921148 oppure 3703751541 (quest’ultimo dopo le ore 19).