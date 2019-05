Elezioni a Massa Lombarda, Bassi fa merenda coi bambini in piazza

Una serata a contatto con i cittadini con momenti conviviali per il candidato sindaco Daniele Bassi. Lunedì 20 maggio alle 18 è in programma al Parco della Pace di Massa Lombarda, in via dell’Unione Europea, un aperitivo per presentare ai cittadini il programma e i candidati al consiglio comunale in vista delle elezioni del 26 maggio. Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli incontri del candidato sindaco con la cittadinanza. Venerdì Daniele Bassi ha infatti partecipato, in piazza Matteotti, a una merenda a base di pane e cioccolata, una nuova occasione di incontro con i cittadini per ascoltare le loro esigenze.

"Trovo sostegno da parte di tantissime persone – spiega Bassi - che riconoscono a me e ai 16 candidati al consiglio comunale della nostra lista 'Il Futuro in Comune' conoscenza del territorio, capacità e passione. Il nostro è un progetto molto ambizioso e ogni cittadino che incontro rappresenta un'ulteriore motivazione a fare sempre meglio, con entusiasmo ed energia”.