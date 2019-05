Elezioni a Massa Lombarda, Daniele Bassi presenta il programma e i candidati

Martedì 7 maggio alle 20.30 al centro di quartiere di Fruges di Massa Lombarda, in via Ettore Ricci 3, ci sarà una serata di presentazione del programma di legislatura e dei candidati al consiglio comunale della lista “Il futuro in Comune - Massa Lombarda per Daniele Bassi sindaco”. “La squadra è completa e il nostro programma ha preso forma, dopo un lungo percorso di condivisione con la cittadinanza e tutte le forze della società, da quelle del volontariato a quelle economiche - ha dichiarato il candidato Bassi -. Questa serata vuole essere al contempo un punto di arrivo e un punto di partenza, nel quale daremo riscontro del lavoro fatto fino ad oggi e degli impegni che intendiamo assumerci di fronte alla cittadinanza nel caso in cui la nostra lista risulti vincitrice alle elezioni del 26 maggio”.