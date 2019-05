Elezioni a Massa Lombarda, il governatore Bonaccini a sostegno di Daniele Bassi

Pomeriggio a Massa Lombarda domani, venerdì, per il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Alle 17 il primo appuntamento istituzionale con l’inaugurazione ufficiale della nuova tensostruttura polivalente realizzata in Via Fornace di sopra. A seguire, sullo stesso campo di gioco, una breve partita a calcetto tra amministratori locali e personaggi del giornalismo e dello spettacolo.

Alle ore 18 infine l’incontro pubblico inserito nella campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio organizzato dalla lista “Il Futuro in Comune” che sostiene la candidatura di Daniele Bassi a sindaco a Massa Lombarda. Un evento che si svolgerà in Piazza Matteotti, nel cuore della città.

“Sarà un piacere accogliere il presidente della Regione – dice lo stesso Daniele Bassi – e presentargli un altro degli obiettivi centrati dall’amministrazione in questi anni con la realizzazione di una struttura innovativa ed in grado di rispondere ad un’effettiva necessità di spazio indicata dalle nostre attivissime associazioni sportive locali. In occasione dell’incontro pubblico, al quale è invitata tutta la cittadinanza, avremo invece l’occasione per parlare della gestione degli enti locali, del loro rapporto con la Regione e dei progetti per continuare a far crescere la nostra città nel territorio allargato”.