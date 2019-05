Elezioni a Massa Lombarda, Morra: "Trasporto pubblico insufficiente"

“Il servizio trasporti è insufficiente a Massa Lombarda. Occorre potenziare il parco dei mezzi pubblici per i trasporti da Massa a Lugo e da Massa a Imola”. Lo afferma la candidata sindaco della lista di centrodestra Uniti per Massa Lombarda, Maria Elena Morra, che propone alcune soluzioni a cominciare dall'acquisto di una navetta elettrica che viaggi da Massa a Lugo e viceversa durante l'intera giornata, con fermate nei luoghi più importanti come l'ospedale, la stazione autobus, la stazione treni e il centro.

“Occorre potenziare anche le linee utilizzate dagli studenti durante gli orari pre e post scuola – sottolinea la candidata sindaco – con l'incremento delle corse di T-per e Start Romagna verso Imola e Lugo”. Per incrementare mezzi e linee Morra propone inoltre “l'acquisto di nuovi mezzi attraverso l'utilizzo di fondi green e la creazione di una rete di accordi anche con le aziende private di trasporto del territorio. Cittadini e studenti devono potersi muovere agevolmente dal paese verso i luoghi con scuole e servizi, senza dover perdere intere giornate”. Nell'ambito dei trasporti, Morra prevede di incentivare l'utilizzo di mezzi che utilizzano energie pulite per salvaguardare l'ambiente e ridurre l'inquinamento. “Se i cittadini decideranno di cambiare il 26 maggio – conclude Morra - Uniti per Massa Lombarda si metterà subito al lavoro per colmare questa lacuna”. Sabato 11 maggio Maria Elena Morra presenterà la lista dei candidati e il programma elettorale alle 11 nella sala Facchini Zaccaria.