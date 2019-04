Elezioni a Russi, Andrea Flamigni presenta la squadra di 16 candidati

Sabato dalle 17 a Russi, nella sede della Lista Civica Russi Libera e Sicura (via Trieste 15/2 - angolo V. Don Minzoni), il candidato sindaco Andrea Flamigni presenta la squadra dei 16 candidati per il consiglio comunale. "Una squadra compatta e coesa con esperienze diverse, riunita per il cambiamento di Russi", afferma Flamigni. Al termine della presentazione sarà offerto a tutti i partecipanti un piccolo aperitivo a buffet. Nelle prossime settimane il cndidato sindaco e la sua squadra torneranno anche a Godo e San Pancrazio per presentare le proposte alle esigenze segnalate precedentemente dai cittadini.