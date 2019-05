Elezioni a Russi, colazioni e cene per conoscere il programma di Valentina Palli

Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento con le urne del 26 maggio e la lista civica 'Insieme per Russi – Valentina Palli Sindaco' propone diversi incontri per continuare a discutere dei progetti per la comunità russiana. “Queste occasioni sono importanti – spiega la candidata Palli – perché ci permettono di presentare ai cittadini il programma e i nostri candidati ma in un clima amichevole, nel quale si potranno porre direttamente a loro domande, curiosità e proposte”.

Il primo evento in ordine di tempo si terrà venerdì 17 maggio dalle 18.30 in piazzetta Dante e avrà come tema la cultura, abbracciando la visione nel senso più ampio del termine: da Russi all’Europa. Ospite d’eccezione sarà Dario Franceschini, Ministro per i beni e delle attività culturali e del turismo dal 2014 al 2018. Sono due, invece, gli appuntamenti per incontrare gli elettori a Godo: il primo domenica 19 maggio con una colazione con i candidati della lista Insieme per Russi (alle 9.45 presso il Bar 200, in via Faentina 200); per chi invece ama discutere seduto a tavola, l’appuntamento è fissato per la cena di lunedì 20 maggio alle 19.30 presso il Ristoro del Panda in via Sentierone 18/1. Le prenotazioni per la cena andranno fatte entro il 19 maggio chiamando il numero 3475435788.