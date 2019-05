Elezioni a Russi, Franceschini incontra la candidata Palli per parlare di cultura

"Un incontro per ribadire quanto la cultura sia un punto focale di Insieme per Russi, ma soprattutto l’occasione di confrontarsi con un personaggio come Dario Franceschini che della cultura ha fatto suo un percorso di vita che lo ha portato anche ad esserne ministro per diversi anni". A parlare è la candidata a sindaco alle elezioni del 26 maggio per la lista 'Insieme per Russi', Valentina Palli: “È stata una bellissima serata l’incontro con Franceschini nel quale si è parlato di cultura, che è il migliore antidoto contro paura, odio e divisione. La cultura è una delle priorità della lista Insieme per Russi e, come lo stesso Franceschini ha sottolineato, dobbiamo essere noi gli strumenti di conoscenza per costruire ponti e non muri”.

Gli appuntamenti di Insieme per Russi in vista delle elezioni proseguiranno con una cena con i candidati lunedì 20 maggio, mentre il 21 maggio presso il Centro Culturale Polivalente di Russi si terrà un incontro per parlare di lavoro e formazione dalle 18.