Elezioni a Solarolo, Elisabetta Vignando presenta il programma elettorale

Lunedì dalle 17.45 in Piazza Gonzaga a Solarolo, il candidato sindaco Elisabetta Vignando col candidato vicesindaco Cesare Mainetti della lista civica, indipendente da ogni schieramento partitico, "We are the people", presenta il Programma di Rilancio Territoriale 2019-2024 per il Comune di Solarolo. "Investimenti per le imprese, progetti di aggregazione delle filiere artigiane, piattaforme 4.0 per l’innovazione digitale sono i temi del rilancio economico e sociale per il territorio - spiega Vignando -. Aggregare le capacità e il talento delle persone per creare lavoro sono gli obiettivi del programma che prevede un piano di investimenti già definito da realizzarsi nei prossimi cinque anni".

Vignando, esperta nello sviluppo e implementazione di modelli di economia sostenibile: “Serve una nuova visione un nuovo modello per far ripartire il nostro Paese. Serve un progetto per le nuove generazioni. Abbiamo bisogno di avanzare verso un’economia sociale di mercato capace di interpretare i tempi che stiamo vivendo. Tutte le persone devono impegnarsi per invertire le aspettative. Uscire dall’invidia, dal rancore, dal torpore e dalla nostalgia per ricostruire la fiducia tra chi amministra e le persone è il primo passo per ripartire verso un grande progetto di rilancio della nostra economia”. Seguirà, dalle 18.30, la presentazione del Programma Elettorale ai cittadini di Solarolo e il dibattito.