Elezioni, a sostegno di Ranalli ('Insieme per Lugo') arriva Vasco Errani

Proseguono gli incontri pubblici organizzati dalla coalizione di centrosinistra di Lugo in questi ultimi giorni di campagna elettorale che precedono le elezioni amministrative ed europee fissate per domenica 26 maggio. Due gli appuntamenti per la giornata di martedì 21 maggio con Davide Ranalli, candidato sostenuto dalla coalizione composta dalla lista civica “Insieme per Lugo”, Partito Democratico, Partito Repubblicano, Verdi e il raggruppamento “Sinistra per Lugo”.

Alle 18.00 nuovo incontro nell’ambito della campagna promossa dal Pd “Strada per strada, quartiere per quartiere” per parlare e confrontarsi con le persone anche nelle zone più periferiche della città, nei quartieri e nelle frazioni. Ranalli incontrerà i cittadini della frazione di San Bernardino nella piazzetta del Parco G. Savorini, evento che in caso di maltempo si svolgerà ugualmente, ma verrà trasferito nella sede del Centro Civico della frazione nella Casa del Popolo in via Stradone 47. Alle 20.45 invece appuntamento alla Sala Polivalente della Casa del Popolo di Voltana in via Fiumazzo n. 647 per la tavola rotonda organizzata da “Sinistra per Lugo”, in collaborazione con il Pd, dal titolo “Per un futuro eco-solidale a Lugo, in Italia ed in Europa”. Alla serata prederanno parte, oltre a Davide Ranalli, Gilberto Minguzzi, portavoce di Sinistra per Lugo, e il Senatore Vasco Errani.