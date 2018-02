Elezioni, Alberghini: "Investire nella sicurezza"

"Occorre investire maggiormente in sicurezza, sia sul nostro territorio che a livello nazionale". E' quanto afferma Massimiliano Alberghini, candidato al Collegio Uninominale Senato. "Le risorse finanziarie sono già presenti e non occorrono artifizi contabili per sbloccarle - afferma il candidato del centrodestra -. L’arresto di tre richiedenti asilo per droga avvenuto nei giorni scorsi è l’ennesima dimostrazione del fallimento e della insostenibilità di una accoglienza indiscriminata che non favorisce chi veramente rifugge da guerre e persecuzioni, ma immette in Italia un numero sproporzionato di persone che vengono lasciate inevitabilmente ai margini della società. Questa non è accoglienza bensi un becero business economico. L’iter di espulsione è macchinoso e spesso allo straniero colpito da decreto di espulsione viene richiesto di provvedere lui stesso al rimpatrio, lasciandolo libero sul territorio dove inizia a vivere nella clandestinità. Se viene intercettato dalle forze dell’ordine non può essere arrestato e gli viene commisurata una contravvenzione che non pagherà mai. Oggi solo nel territorio di Ravenna il costo annuo per lo Stato per “questa” accoglienza è di 5.000.000 di euro cui devono aggiungersi i tanti costi indiretti e\o occulti. Accogliendo solamente chi ha i requisiti per richiedere asilo e riducendo i costi di gestione (oggi 35 euro al giorno per richiedente asilo), verrebbero liberate risorse ingenti da destinare al capitolo sicurezza".