Elezioni amministrative 2019, Angela Esposito incontra gli elettori

Prendi il via martedì sera il “tour elettorale” di Angela Esposito, candidata sindaco a Brisighella, nelle frazioni del territorio comunale. Per questa settimana sono previsti quattro appuntamenti, uno per sera, sempre a partire dalle 20:30. Martedì 9 aprile si comincia da Fognano: ritrovo al bar Da Quei Due, in via Campo Sportivo 18. Mercoledì 10 ci si sposta a San Cassiano, al Circolo Endas di via San Cassiano 27; giovedì 11 a San Martino, presso i locali della Stazione; infine venerdì 12 a Zattaglia, al bar Gi Esse, in via Zattaglia 35.