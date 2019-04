Speciale elezioni: i nomi dei candidati, le istruzioni per votare e tutte le info

Si avvicina il momento delle elezioni amministrative di domenica 26 maggio, che dalle 7 alle 23 vedrà alle urne 235 Comuni dell'Emilia-Romagna per la scelta del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali.

In provincia di Ravenna sono 14 (su 18) i Comuni che si preparano al voto - Alfonsine, Bagnacavallo, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo - di cui 3 con più di 15mila abitanti (Bagnacavallo, Cervia e Lugo). I cittadini chiamati al voto sono 129.430, che dovranno eleggere 196 consiglieri. L'unico Comune che ha indetto le primarie del Pd è Cervia, dove a vincere il 3 marzo è stato Massimo Medri (ex sindaco per due legislature) sul rivale Gianni Grandu (attualmente assessore della Giunta Coffari).

Nella stessa giornata si coinvolgeranno anche le elezioni per il rinnovo dell’Europarlamento. L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: l’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Estcomprendente anche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La scheda sarà di colore marrone.

I candidati

Alfonsine - Ad Alfonsine la lista di centrosinistra AlfonsineSi, sostenuta da Pd, Alfonsine solidale e Italia dei valori candida Riccardo Graziani, già assessore della Giunta dell'ex sindaco uscente Mauro Venturi. Donatella Garavini è stata scelta come candidata dal Movimento 5 stelle, mentre il centrodestra punta sul capogruppo di Alfonsine futura Stefano Gaudenzi. Laura Beltrami sarà la candidata dei Repubblicani di 'Per Alfonsine', mentre BellAlfonsine ha deciso di restare fuori dai giochi. Infine Vittorio Emiliani è sostenuto da 'Sinistra per Alfonsine' (Partito Comunista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista, Possibile, Sinistra Italiana). Ad Alfonsine è assente l'intero centrodestra.

Bagnacavallo - Quello di Bagnacavallo è il terzo Comune del ravennate al voto più importante per dimensione. Qui la sindaca uscente del Pd Eleonora Proni cerca il bis e si ricandida. Sfiderà il candidato della Lega Luca Zannoni, ma anche Paolo Viglianti sostenuto dalla lista 'E' Sinistra Unita' (Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista, Possibile, Sinistra Italiana) e Angelo Ravagli sostenuto da 'Uniti per Bagnacavallo'.

Brisighella - La lista di centrosinistra Insieme per Brisighella punta sulla vicesindaca dell'uscente Davide Missiroli, Angela Esposito, mentre a correre per il centrodestra sarà Massimiliano Pederzoli, ex presidente di Coldiretti.

Casola Valsenio - Per il centrosinistra dopo il ritiro dell'inizialmente scelto Marco Unibosi, attualmente assessore della Giunta dell'uscente Nicola Iseppi, ci riprova Giorgio Sagrini, sindaco di Casola per dieci anni fino al 2009. Per quanto riguarda il centrodestra Il centrodestra, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Unione di Centro appoggiano la candidatura di Silvia Galli e della lista 'Futuro e tradizione per Casola Valsenio', mentre ‘Alternativa per Casola’, sostiene il candidato Gian Carlo Rivola, vicino alla Lega.

Castel Bolognese - A Castel Bolognese il centrosinistra ha scelto come candidato, e un po' a sorpresa (sembrava ormai certa la ricandidatura del sindaco uscente Daniele Meluzzi) Luca Della Godenza, che sfiderà il candidato di Lega e Prima Castello Jacopo Berti. Il Movimento 5 stelle schiera Loretta Frassineti.

Cervia - Nel secondo Comune del ravennate al voto più importante per dimensione il candidato del centrosinistra è stato scelto dai cittadini grazie alle primarie, in cui Massimo Medri (ex sindaco per due legislature) ha sconfitto per un pugno di voti Gianni Grandu (attualmente assessore della Giunta Coffari). Per il Movimento 5 stelle è stato candidato invece il giovane Pierre Bonaretti. Dino Cellini è il candidato della Lega mentre Gianluca Gattamorta è sostenuto dalla lista E’ sinistra unita.

Conselice - A Conselice la sindaca uscente Paola Pula ci riprova per il centrosinistra, sfidando la candidata della Lega Eliana Panfiglio. Italo Di Giacomo è sostenuto dalla lista 'Reagiamo Conselice!', mentre Tiziano Bordoni da Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano.

Cotignola - Il sindaco uscente Luca Piovaccari ha risposto positivamente alla richiesta di ricandidatura, sfidando Oriano Casadio sostenuto da 'Centrodestra per Cotignola' (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Unione di Centro e il Popolo della Famiglia).

Fusignano - Anche a Fusignano il candidato del centrosinistra è il sindaco uscente, Nicola Pasi. Ancora da definire il nome dello sfidante di centrodestra. La lista 'Fusignano per la sinistra', sostenuta da Rifondazione Comunista e Partito Comunista italiano, schiererà invece Mirko Caravita, mentre Claudio Baldini è il candidato sindaco per “Prima Fusignano” (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Unione di Centro).

Lugo - Nel Comune del ravennate al voto più importante per dimensione ci riprova il sindaco uscente Davide Ranalli sostenuto dalla lista di centrosinistra Insieme per Lugo, che si ritroverà come avversario per il centrodestra Davide Solaroli della lista Per la buona politica, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Unione dei democratici cristiani e di centro. Il Movimento 5 stelle ha deciso di candidare Mauro Marchiani, presidente della pro loco cittadina, mentre Valeria Ricci correrà alle elezioni come candidata della lista 'Per la sinistra', sostenuta da Partito Comunista italiano e Rifondazione Comunista.

Massa Lombarda - Anche qui il sindaco uscente, Daniele Bassi, ha deciso di ritentare la candidatura correndo per il centrosinistra, che sfiderà l'avversaria del centrodestra Maria Elena Morra dopo la rinuncia alla candidatura di Antonella Brini.

Russi - A Russi Valentina Palli di Insieme per Russi è in corsa per il centrosinistra per succedere a Sergio Retini, mentre il neo-nato gruppo civico Russi libera e sicura (nato dall'unione di Libera Russi e Prima Russi) proporrà il nome di Andrea Flamigni per il centrodestra. Il consigliere di Rifondazione Comunista Bruno Cignani è invece il candidato scelto dalla lista Partito comunista italiano - Rifondazione comunista, mentre Gianluca Zannoni è sostenuto da 'Cambia Ross' (Sinistra Italiana, La Sinistra per Russi e civici di sinistra).

Sant'Agata sul Santerno - Fa scalpore la sola presenza della ricandidatura del sindaco uscente di area centrista Enea Emiliani con la lista 'Insieme per Sant'Agata'.

Solarolo - Il candidato del centrosinistra è l'attuale vicesindaco Stefano Briccolani della lista Cittadini per Solarolo, che si contenderà il posto di primo cittadino con il candidato della nuova lista 'We are the people' Elisabetta Vignando e con Renato Tampieri della lista 'Solarolo per tutti', appoggiata dalla Lega.

Come si vota (Comuni con più di 15mila abitanti)

Si vota su una sola scheda, azzurra, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano. Tre sono le possibilità di voto: si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest'ultima appoggiato; si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto ‘voto disgiunto’; si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate.

Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare il 9 giugno per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio). Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Comuni fino a 15mila abitanti

Si vota con una sola scheda, azzurra, per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell'unica lista che lo appoggia. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del Sindaco. Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.

Per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista. Per i Comuni compresi tra 5.000 e 15.000, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi il 9 giugno (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.