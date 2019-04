Elezioni amministrative, nella squadra del Pd di Cervia anche Coffari e Grandu

Ora la squadra è al completo. È stata presentata mercoledì sera all’ Hotel Luxor di Milano Marittima la squadra dei 16 candidati del Pd di Cervia al Consiglio Comunale, in appoggio alla candidatura di Massimo Medri. Dall'imprenditore balneare all’insegnante fino all'operaio, un panorama vasto e rappresentativo della comunità cervese. Tra loro anche l'attuale sindaco uscente Luca Coffari.

“Si completa il quadro di risorse a disposizione a sostegno della mia candidatura - spiega Medri - È un patrimonio straordinariamente ricco di competenze, di nuove energie e di esperienze che saranno utilissime, a prescindere dal risultato elettorale per la crescita di questa città. Se verremo eletti non dimentichiamoci di chi ci ha aiutato in questi giorni; dovremmo essere a disposizione della città. Tutti insieme continueremo il lavoro di quegli amministratori che ci hanno preceduto, da Gino Pilandi a Luca Coffari”.

Enrico Delorenzi, segretario del Pd cervese, sottolinea l'eterogeneità della lista “Si tratta di una lista completa e ricca di competenze, in cui vengono rispettati la parità di genere, l’equilibrio territoriale, la rappresentanza dei vari mondi e delle varie anime che compongono il Partito Democratico. Accanto a figure di esperienza si candidano per la prima volta diversi giovani, ragazzi e ragazze che hanno deciso di mettere a disposizione della propria città il loro impegno e le loro capacità”. Poi la parola al capolista Gianni Grandu, attuale assessore dell'amministrazione Coffari: "Con una coalizione così e con dei candidati così dobbiamo vincere al primo turno”.

In lista, oltre a Grandu, il sindaco Coffari, Federica Bosi, Lorella Bravetti, Michela Brunelli, Otello Brunelli, Samuele De Luca, Sara Foschi, Bianca Maria Manzi, Nicola Marchetti, Michele Mazzotti, Patrizia Petrucci, Loretta Sintoni, Antonio Svezia, Atos Vernocchi e Claudia Zavalloni.