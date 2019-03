Elezioni amministrative 2019, socialisti ravennati a congresso

Sabato 23 marzo a Russi, presso la locale sezione del Partito socialista italiano di via Babini 30, si terrà l’assemblea provinciale degli iscritti al partito per eleggere i delegati ravennati al Congresso nazionale del Partito che si terrà a Roma il 29-30-31 marzo.

“I socialisti sono impegnati a costruire, assieme a tutto il centro sinistra, un’alternativa europeista forte e credibile che riacquisti la fiducia degli elettori e ricucia lo strappo di sintonia tra la sinistra e i ceti più deboli - spiega Lorenzo Corelli, segretario provinciale del Psi - Ma soprattutto che sgomberi il campo da rabbia e rancore verso la politica. Si tratta in definitiva di far emergere il migliore riformismo socialista, il suo amore per il prossimo, il suo rispetto per le differenze, la buona politica della quale ha spesso saputo essere interprete. Non si tratta semplicemente di orgoglio identitario per le proprie radici, ma piuttosto di volerle rinfrescare con forti tratti di novità come i tempi impongono. Assieme alle elezioni europee del 26 maggio si voterà anche in molti comuni della nostra provincia. Il partito Socialista sarà presente con propri candidati nelle liste di centro sinistra nei tre comuni sopra i 15.000 abitanti di Lugo, Cervia e Bagnacavallo, così come, tra quelli sotto i 15.000 abitanti, a Russi, Conselice e Fusignano".