Elezioni amministrative, a Brisighella Angela Esposito presenta la sua squadra

Una serata per lanciare ufficialmente la campagna elettorale. “Insieme per Brisighella” presenta i suoi candidati al Consiglio Comunale con la partecipazione dell’ex-ministro Graziano Delrio. La candidatura a sindaco di Angela Esposito entra così nel vivo lunedì 8 aprile, alle 20.30 presso la sala polivalente Cicognani.

“Sono soddisfatta della lista che abbiamo costruito: rappresentiamo tutti i brisighellesi, sia dal punto di vista dell’età che delle esperienze nella vita sociale e professionale - spiega Esposito - I candidati della lista “Insieme per Brisighella” sono persone impegnate per la propria comunità tramite il volontariato, e potranno portare un contributo attivo per mantenere viva la comunità del nostro borgo e di tutte le frazioni. Siamo pronti a spenderci con un unico scopo: fare il bene di Brisighella”.

Durante la serata sarà presentato il programma di governo del comune, elaborato nelle ultime settimane grazie a incontri di ascolto e confronto con le realtà economiche e sociali del territorio brisighellese. “In questo periodo di ricerca - prosegue Esposito - ho trovato in particolare molte donne e molti giovani pronti a spendersi per il futuro della nostra comunità”. Un’analisi che parte dall’attuale realtà amministrativa del Comune per guardare al futuro: “Nei prossimi cinque anni voglio costruire, sulle fondamenta gettate dall’amministrazione precedete, un nuovo patto con la comunità, che faccia del territorio di Brisighella una realtà sostenibile. Il nostro obiettivo sarà promuovere l’intera vallata per qualità di vita, bellezza del territorio ed eccellenza dei suoi prodotti”.

L’Onorevole Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture dal 2015 al 2018 e prima ancora Sindaco di Reggio Emilia, sulla base della propria esperienza politica porterà il suo contributo sul tema della necessità di nuove e più adeguate infrastrutture per il nostro Paese, e sull’importanza delle collaborazioni fra Comuni per promuovere i servizi e la qualità della vita dei cittadini. L’evento è aperto alla cittadinanza.