Elezioni amministrative, a Brisighella concluso il 'tour' della candidata Angela Esposito

Si è chiuso mercoledì sera a Montefortino il “tour” nelle frazioni da parte di Angela Esposito, candidata sindaco a Brisighella. Sette serate programmate in altrettante frazioni del territorio comunale nelle quali Angela si è confrontata con tutti coloro che hanno voluto partecipare sui temi del programma e sulle principali emergenze sottolineate di volta in volta dalle singole collettività.

"L’iniziativa è stata ovunque molto partecipata: il primo risultato positivo è certamente il numero di persone che hanno deciso di partecipare attivamente ai vari incontri, confermando l’importanza di questi momenti di confronto diretto - spiega la candidata - Quello di Brisighella è un territorio vasto, con caratteristiche e comportamenti diversi frazione per frazione. Ovunque ho avuto a che fare con gente attenta e interessata, che ha ascoltato con attenzione qualsiasi argomento del programma tracciando un bilancio a caldo. Credo di poter dire che le due principali richieste comuni emerse in ogni incontro siano state quelle legate alla manutenzione del territorio, nonché quella di una maggior comunicazione fra il capoluogo e le frazioni stesse. Per quanto riguarda la manutenzione, una problematica di cui eravamo perfettamente coscienti: l'amministrazione uscente ha ridotto l'indebitamento del 90%, liberando risorse che potranno essere investite nella manutenzione del territorio, passando dagli attuali 110 mila euro annui a ben 500 mila euro all’anno. Una liquidità importante, lasciata alla futura amministrazione, qualunque essa sia. L’obiettivo di lavorare sulla comunicazione è già inserito nel mio programma di mandato: intendo mettere in atto una campagna di ascolto permanente rivolta alla cittadinanza, dove si ascolta, si informa e si condivide insieme un percorso”.