Elezioni amministrative, a Cervia al via gli incontri di 'Medri ascolta'

Parte il “Medri Ascolta”: tutti i martedì e i giovedì dalle 11.00 alle 12.30 Massimo Medri, candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni del 26 maggio a Cervia, sarà al comitato in Corso Mazzini 19 per parlare con gli interessati del futuro della città. “Sono qui per ascoltare le esigenze dei cittadini - spiega Medri - Troppo spesso si è pensato alla città senza mettere al centro e in primo piano il cittadino, ma solo la città come insieme di vie e monumenti, rendendola spesso non a dimensione di cittadino e lontana dalle esigenze quotidiane. Il mio obiettivo è quello di partire dal dialogo con la gente, che vive la città e conosce ‘le scomodità’ e le criticità. Ognuno di noi conosce i difetti della propria casa, e così i cittadini conoscono quelli della città. Il problema è come amministratore avere la capacità di ascoltare e di capire quello che le persone ci dicono. Spesso ci limitiamo ad ascoltare e non tentiamo quel passo verso l’empatia e la comprensione. Io quel passo voglio farlo, perché da cittadino spesso mi sono sentito una voce nel mare, e io voglio che anche quella voce abbia il diritto di essere udita. Inoltre per qualunque suggerimento e segnalazione potete inviami una mail a medricervia@gmail.com".