Elezioni amministrative, a Faenza un incontro con Carlo Calenda

Venerdì 12 aprile alle 20.45, nel complesso Ex Salesiani in via San Giovanni Bosco a Faenza, si svolgerà un incontro con Carlo Calenda, capolista del Pd "Siamo Europei" nella circoscrizione Nord Est alle elezioni europee. Calenda interverrà insieme a Elisabetta Gualmini; modera la consigliera regionale Manuela Rontini.

“Con questo evento – ha detto il segretario provinciale Pd Alessandro Barattoni – diamo avvio alla campagna elettorale per le elezioni europee. Una nuova sfida che sarà un’opportunità per scegliere tra chi sa solo trasmettere odio e chi vuole creare benessere e lavoro e individuare nella sostenibilità un nuovo modello di sviluppo. Siamo uno dei Paesi fondatori dell’Unione ed è nostro dovere, tanto più oggi davanti alle crescenti pulsioni antieuropeiste, fare in modo che nessuno se ne senta penalizzato e distante. Noi crediamo in un progetto europeo che lotta contro le diseguaglianze e punta di nuovo sulla crescita per salvare e rilanciare l’idea che i sovranisti vogliono distruggere per farci tornare ai margini dell’Europa e subalterni alla Russia, alla Cina o agli Stati Uniti. Sarà anche il momento per ribadire che fuori dall’Europa non c'è futuro come la Brexit sta dimostrando. Il voto del 26 maggio è la scelta tra chi vuole più Europa, seppur con i necessari miglioramenti, e chi auspica invece l’uscita. Siamo in campo e lo faremo con i tanti che non si rassegnano ad un’Italia ripiegata su se stessa per un’Europa diversa”.

Prima di recarsi a Faenza, Carlo Calenda sarà presente al comitato elettorale che sostiene la candidatura a sindaco di Paola Pula a Conselice.