Elezioni amministrative, a Lugo il Pd presenta la lista di candidati

La sede del Comitato elettorale “Non io tutti”, punto di riferimento e di ascolto per la campagna elettorale di Davide Ranalli, ha ospitato giovedì mattina la presentazione dei componenti della lista dei candidati del Partito Democratico di Lugo alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio.

“Si tratta di una lista – spiega Gianmarco Rossato, segretario del Partito Democratico a Lugo – ricca di professionalità, che allarga molto gli orizzonti del Partito Democratico coinvolgendo persone che non sono mai state protagoniste attive nella politica, ma che allo stesso tempo sono state in questi anni e nel corso della loro vita molto attive negli ambiti più svariati della città. C’è tanto entusiasmo in questo gruppo, ma anche la consapevolezza che oggi è molto più difficile affrontare una sfida simile. Una sfida alla quale oggi, comunque, non ci si può sottrarre perché vi è la necessità di rimarcare i valori che hanno sempre sostenuto, politicamente ed umanamente, questo territorio”.

“Presentiamo una lista molto eterogenea – dice Marta Garuffi, capogruppo del Pd in Consiglio Comunale a Lugo – composta da donne e uomini con molte competenze in diversi settori, che saranno indubbiamente preziose nella costruzione della città del futuro. Questo gruppo contribuirà quindi alla realizzazione di un progetto inclusivo ed allo stesso tempo di crescita per la nostra città”.

“Questo è sicuramente un gruppo di persone – sottolinea Davide Ranalli – che ha al suo interno tanti valori ed altrettante competenze. Una ventata di energia che serve e sarà fondamentale anche nei prossimi anni. Dopo l’annuncio della coalizione con la lista civica Insieme per Lugo, il Partito Democratico e Sinistra per Lugo è chiaro che sta nascendo un fronte sempre più ampio, forte e convinto in un progetto che guarda al futuro e che vuole essere costruttivo”.

I 24 componenti della Lista del Pd alle elezioni del 26 maggio: Gianmarco Rossato, Marta Garuffi, Giuliano Babini, Valentina Ancarani, Giacomo Baldini, Paola Dalla Valle, Marco Bertozzi, Gaia Ferruzzi, Pierpaolo Galeati, Alessandra Fiorini, Umberto Giornelli, Gloria Mazzanti, Fabrizio Lolli, Ornella Peppi, Enrico Marangoni, Nicoletta Quarti, Giuseppe Orselli, Beatrice Ricci Iamino, Riccardo Pagani, Rita Salvatori, Ivan Rossi, Valeria Scarfì, Andrea Valentinotti, Veronica Valmori.