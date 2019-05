Elezioni amministrative, Cna di Cervia a confronto con i candidati sindaco

Lunedì 6 maggio alle 20.30, presso il Magazzino del Sale “Torre” in via Nazario Sauro a Cervia si terrà l’iniziativa “Cervia: verso le elezioni amministrative”. In vista delle prossime elezioni amministrative, la CNA di Cervia si confronta con i candidati sindaco sulle priorità per lo sviluppo economico della città, con particolare attenzione ai temi dell’artigianato e della piccola e media impresa.

Dopo l'introduzione del Presidente della CNA di Cervia, Sauro Bernabei, si terrà la tavola rotonda, moderata dal giornalista Lorenzo Tazzari, a cui parteciperanno i candidati Sindaco della città: Pierre Bonaretti - Movimento 5 stelle, Dino Cellini - Lega, Gianluca Gattamorta - È Sinistra Unita e Massimo Medri - PD, Cervia Domani, Cervia Ti Amo, Progetto Cervia. La partecipazione all’iniziativa è gratuita.