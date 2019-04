Elezioni amministrative, Eleonora Proni presenta i candidati al Consiglio comunale

Martedì 23 aprile alle 18.30, all’interno dell’Antico Convento di San Francesco, saranno presentati i candidati della lista del Partito Democratico a sostegno della candidatura di Eleonora Proni a sindaco di Bagnacavallo, alla presenza del segretario regionale del Pd Paolo Calvano.

“Abbiamo scelto di presentare la lista al Convento di San Francesco - sottolinea Enrico Sama, segretario comunale del partito - perché il recupero e la riorganizzazione di questo splendido spazio si prestano a simboleggiare in maniera efficace il grande lavoro svolto da Eleonora e dalla sua giunta in questi primi cinque anni di mandato, per la valorizzazione del nostro territorio anche a livello culturale e turistico. Come Pd, siamo convinti che la sua candidatura rappresenti la proposta migliore per il futuro del nostro Comune".

Durante l’evento verranno presentati i sedici candidati per il Consiglio Comunale: “Abbiamo costruito una lista aperta, che tiene in considerazione gli aspetti fondamentali per un organo di partecipazione democratica come il Consiglio Comunale - continua Sama - Questo gruppo è composto sia da persone che hanno già alle spalle esperienze amministrative che da figure nuove: energie necessarie per lo sviluppo di idee innovative per il futuro di Bagnacavallo. Rappresentano diverse professionalità, competenze e sensibilità presenti all’interno della nostra comunità e attive nel mondo associativo e sociale locale. Siamo convinti che questo gruppo rappresenti un valore aggiunto per il Partito Democratico e per la candidatura di Eleonora Proni". Al termine della presentazione verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.