Elezioni amministrative, il candidato di 'Russi libera e sicura' incontra i cittadini

Venerdì sera alle 20:30 a Godo di Russi presso il Centro Civico, via Piave 12A, il candidato sindaco alle elezioni amministrative Andrea Flamigni, della Lista Civica Russi Libera e Sicura, incontra la cittadinanza per presentare i punti fondamentali del programma. "Sarà soprattutto un momento di dialogo con i cittadini di Godo per migliorare le tante criticità della frazione - spiega Flamigni - con un'attiva partecipazione della cittadinanza che non dovrà più subire passivamente le decisioni prese dalle precedenti amministrazioni".