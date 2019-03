Elezioni amministrative, il candidato sindaco Briccolani incontra i cittadini

“Il tuo parere conta”. E’ con questo messaggio che inizieranno giovedì gli incontri con la cittadinanza e con le associazioni del territorio, promossi dalla Lista civica “Cittadini per Solarolo” e dal candidato sindaco Stefano Briccolani. "Chiediamo a tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro Comune di portare le proprie idee, i propri desideri e le proprie aspettative per confrontarle con chi si propone di Amministrare Solarolo nei prossimi anni - spiega Briccolani - Vogliamo ripartire dalla gente e dai loro bisogni quotidiani, per costruire un’idea di amministrazione condivisibile, possibile ed efficace".

Si parte giovedì 21 marzo alle 20.30, presso l’Oratorio dell’Annunziata di via Foschi, parlando di Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente. Giovedì 28 marzo, stessa ora e luogo, si parlerà di Servizi e del Funzionamento della Macchina Amministrativa, per completare il ciclo giovedì 4 aprile portando l’obiettivo su Associazionismo Cultura e Sport. "Per costruire un paese più efficiente, più vicino ai bisogni, più attraente e di cui essere orgogliosi, serve il contributo di tutti - conclude Briccolani invitando alla partecipazione - Solo dando concretezza al nostro senso civico e condividendo il nostro sentimento di appartenenza, possiamo veramente #R-InnovareSolarolo".