Elezioni amministrative, il Movimento 5 stelle presenta la 'squadra' cervese

La sua candidatura alle elezioni amministrative del 26 maggio è stata annunciata solo lunedì, ma Pierre Bonaretti, 31enne nativo di Monza ma cervese d'adozione, ha già presentato la lista dei candidati al consiglio comunale di Cervia per il Movimento 5 stelle. Il giovane sfiderà il candidato del centrosinistra Massimo Medri, ex sindaco della città del sale per due legislature, e quello del centrodestra, non ancora ufficializzato

Nella squadra di Bonaretti ci sono Roberta Zuccherelli (Savio di Ravenna), Cristian Ursillo (Cervia), Maria Teresa Marrazzo (Cervia), Andrea Fabbri (Lido di Classe), Claudia Rao (Savio di Ravenna), Daniele Beccasio (Cervia), Catia Forlivesi (Cervia), Gianfranco Mazzotti (Pinarella di Cervia), Carmen Placuzzi (Cervia), Mario Rapezzi (Cervia), Anna Bruno (Pinarella di Cervia), Gian Paolo Vettorello (Savio di Ravenna) e Franca Sammarchi (Cervia).

"Una squadra eterogenea, trasparente, volenterosa: la mia squadra - commenta il candidato sindaco - Ci troverete al primo banchetto ufficiale di raccolta firme giovedì 4 aprile, a partire dalle 9.30 in piazza Costa a Cervia. Ci occorrono 175 firme per presentare la lista alle elezioni, non essendo un partito politico, ma un movimento civico. Sostenete il nostro progetto e garantite pluralità alla politica cervese".